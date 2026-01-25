Merkezefendi, Karşıyaka'ya Hazır - Son Dakika
Merkezefendi, Karşıyaka'ya Hazır

Merkezefendi, Karşıyaka'ya Hazır
25.01.2026 12:49
Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka ile 17. hafta maçında karşılaşacak. Maç 19.00'da.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Bursaspor'u uzatmada 107-103 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. Ligde ev sahibi ekip 16 maçta 6 galibiyet alırken, geçen hafta Aliağa Petkimspor'u uzatmada 103-91 yenen konuk takım ise 4 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Karşıyaka rakibini ilk yarıda evinde 76-69 yenmişti.

Kaynak: DHA

