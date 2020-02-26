Mersin chp eski milletvekili atıcı, genel başkan aday adaylığını açıkladı - Son Dakika

CHP eski milletvekili Atıcı, genel başkan aday adaylığını açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart'ta yapılacak olan CHP Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

24'üncü dönem CHP Milletvekilliği yapan Atıcı, 28-29 Mart'ta yapılacak 37'nci CHP Olağan Genel Kurultay'ında genel başkan aday adayı olduğunu partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklaması ile duyurdu. Aday adaylığı sürecinde partililerden destek beklediğini kaydeden Atıcı, genel kurulun demokrasi şöleni içerisinde geçmesi gerektiğini söyledi. Genel kurulların geçmişin muhasebesinin yapıldığı, geleceğin de inşa edildiği önemli platformlar olduğunu vurgulayan Atıcı, " Türkiye'ye demokrasi getirebilmesi için öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki demokrasi anlayışını daha da üst düzeylere taşımalı ve diğer partilere de örnek olmalı. Partimizde karar mekanizmalarının tabandan tavana doğru işlediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri ve değerlerinden ödün vermeden, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, günün değişen koşullarına göre yeniliklerin yapıldığı yepyeni bir öyküyü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş her bir birey ile birlikte yazmalıyız. Yani yepyeni bir öykü yazmak için karşınızda ve bu yola çıkmış bulunuyorum" dedi.

CHP'DE CİDDİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR

CHP'de bütün bunları yapabilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunun altını çizen Atıcı, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan veya sadece oy vererek destek olan dostlarımızın partimizde reform niteliğinde ciddi değişiklikler istediği, hatta bu isteği yüksek sesle haykırdığı hepimiz tarafından duyulmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece iyiye doğru değişim hepimizin kulağını çınlatıyor. Parti içi demokrasiyi evrensel, sosyal demokrasi değerlerine getirebilmek için bize yakışır bir reformların yapılması lazım. Delegelerin, üyelerinin tamamı ile seçildiği, tüm kademelerdeki parti yöneticilerinin çarşaf liste ile belirlenmesi, blok liste ile seçimlerin tamamen kaldırılması, milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi adaylarının, ilçe ve il başkanları ve yöneticilerinin, hatta genel başkan ve genel merkez yöneticilerinin de tüm üyelerin katılımıyla belirlenebilmesi gerekmektedir. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı tüm üyelerin katılımıyla yapılacak olan ön seçimle belirlenmelidir, orada da yarış olmalıdır. Genel veya yerel seçimlerde partinin kendi adına aldığı oy oranı bir önceki genel veya yerel seçimlere göre aldığı oy oranından daha az ise ilgili il, ilçe başkanı ve yöneticilerinin istifa etmesi sağlanacaktır. Başarısızlık ülke genelinde ise genel başkan ve parti meclisi istifa edecektir. Kısaca anlattığım ve yol haritasını sunduğum projeleri hayata geçirmek üzere 28-29 Mart 2020'de yapılacak olan partimizin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday adayı olduğumu açıklamaktan onur duyuyorum. Düşünce ve duygularımı paylaşan bütün partililerimizi bu projelere destek olmak üzere birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Kurultay delegelerimizin partimizde ve ülkemizde yapacağımız reformlara önce imzalarıyla sonra da oylarıyla katkı vermelerini diliyorum."