Son Dakika Haberleri: Mersin'de 1 Ton Kaçak Kesilmiş Tavuk Eti Ele Geçirildi

Mersin'de 1 Ton Kaçak Kesilmiş Tavuk Eti Ele Geçirildi

1 saat önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak usullerle piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti ele geçirildi.

Mersin'de 1 Ton Kaçak Kesilmiş Tavuk Eti Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak usullerle piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti ele geçirildi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, dün gece saat 23.00'te belediyeye gelen bir ihbar üzerine Mevlana Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposuna baskın düzenledi. Baskında, Suriye uyruklu A.M. tarafından merdiven altı kesimin ardından soğuk hava deposuna nakledilen ve piyasaya sürülmek üzere bekletilen yaklaşık 1 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi. Zabıta ekipleri, imha edilmek üzere kaçak tavuk etlerine el koydu.

Öte yandan, Suriyeli A.M. hakkında da hijyen ve sağlık şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak tutularak yasal işlem başlatılırken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, halkın huzur ve sağlığını bozan hiçbir faaliyete bugüne kadar izin vermediklerini ve bundan sonra da vermeyeceklerini belirtti. "Sağlık önceliğimizdir" diyen Tuna, üretim ve imalattan satış ve tüketime kadar halkın sağlığını tehdit edecek her türlü faaliyetin takipçisi olduklarını ifade etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

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