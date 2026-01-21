Mersin'de Çocuk Evlerinde Şiddete Cezalar Verildi - Son Dakika
Mersin'de Çocuk Evlerinde Şiddete Cezalar Verildi

21.01.2026 16:10
Aile Bakanlığı, Mersin'deki şiddet olayında ilgili personeli işten çıkardı ve cezalar uyguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de çocuk evleri sitesinde bir çocuğa şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin, 2024 yılındaki olayda ilgili personel hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapıldığını ve kuruluş müdürünün görevine son verildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de çocuk evleri sitesinde bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan personel hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Mersin'deki bir kuruluş personeliyle ilgili yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olay çocuk evleri sitesinde 2024 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup, ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletilmiştir. Bu kapsamda ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır. Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
