Mersin'de Erik Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Erik Ağaçları Çiçek Açtı

Mersin\'de Erik Ağaçları Çiçek Açtı
08.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mut ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı, üreticiler martta hasat bekliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçedeki seralarda, çiçek açan erik ağaçları beyaza büründü.

Ağaçlardaki meyvenin olgunlaşmasını bekleyen üreticiler, martta hasada başlamayı planlıyor.

Üretici Gökhan Yıldız, AA muhabirine, 15 Ocak itibarıyla çiçeklenmenin olması için seralarda soba yaktıklarını söyledi.

Isıtma sistemi yardımıyla eriklerin çiçeklenme dönemine girdiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İnşallah 40 gün sonra meyvelerimizi göreceğiz, beklentimiz yüksek. Tonajda bir sorun olmazsa güzel bir ürünle piyasaya çıkmayı umuyoruz. Sıfırın altında 4-5 derecelerde bile içeride belli bir sıcaklığı oluşturmak zorundayız. Akşamları 14-16, gündüzleri 20-25 dereceyi koruyoruz. Bu süreç adeta bebek bakmak gibi."

Nazmi At da ilaçlama yaptıkları süreçte tozlanma sorununu aşarak verimi artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Mersin, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Erik Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:01:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Erik Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.