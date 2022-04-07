Mersin'de "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı

07.04.2022 14:20
Mersin'de "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesindeki fırın, market ve semt pazarlarında "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki fırın, market ve semt pazarlarında "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, fırın, market ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ürünlerin fiyatları ve gramajları incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminin büyük önem taşıdığını belirterek, ramazan boyunca denetimlerin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

YORUMLAR
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Kartepe'de market denetimleri sürüyor Kartepe'de market denetimleri sürüyor Özalp'ta market, fırın ve tatlıcılar denetlendi Özalp'ta market, fırın ve tatlıcılar denetlendi

Toroslar, Zabıta, Market, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'fahiş fiyat' ve 'gramaj' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı - Son Dakika
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