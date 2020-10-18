Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı

18.10.2020 16:35
Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barıştırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barıştırıldı.

İlçede yaşayan Genç ve Özkan ailelerinin arasında 3 yıl çıkan kavgada bir kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri devreye girdi.

Yıllar sonra bir araya gelme karara alan iki aile için Hal Mahallesi'ndeki Şeyh İzzettin Camisi önünde barış etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hoşgörü, barış ve kardeşliğin değerli, yüce ve kutsal kavramlar olduğunu ifade ederek, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da iki aile tarafları için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin katılımıyla yapılan duanın ardından iki aile fertleri Kur'an-ı Kerim'e el basıp birbirlerine haklarını helal etti.

Genç ve Özkan ailelerinin arasındaki husumetin son bulması nedeniyle kurban kesildi, davetlilere tatlı ikram edildi.

Akdeniz, Mersin, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

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