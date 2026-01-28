Mersin\'de Müzisyen Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir müzisyen evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1933 Sokak 30 nolu evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden komşular polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz olan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ölen şahsın müzisyenlik yapan Yusuf Gülcü (58) olduğu kafasının arka kısmında yara olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bahçede ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Gülcü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Müzisyenlik yapan ve saz sanatçısı olan Gülcü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN