Son dakika haberleri: Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocahasanlı Mahallesi'ndeki sazlıkla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Erdemli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, sazlık alan yakınında bulanan bir muz serası da zarar gördü.
Kaynak: AA
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