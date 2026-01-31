Mersin'de Sofralık Kayısı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersin'de Sofralık Kayısı Toplantısı

Mersin\'de Sofralık Kayısı Toplantısı
31.01.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde kayısının geleceği ve izlenebilirlik sistemi toplantıda ele alındı.

Mersin'in Mut ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan sofralık kayısının geleceği, tarladan sofraya izlenebilirlik sistemi odağında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kayısıda kalite ve güvenin artırılmasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Mut Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa; Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, konusunda uzman ziraat mühendisleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mersin'in tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, "Mersin, meyve üretiminde Türkiye'de birinci, sebze üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor. Toplam sebze ve meyve üretiminde ise ülke genelinde birinci sıradayız. Böyle bir üretim çeşitliliğine sahip başka bir il bulmak zor. Mut ilçemiz de mikroklima özelliği sayesinde özellikle zeytin ve kayısı üretiminde ön plana çıkıyor" dedi.

Türkiye genelinde yıllık kayısı üretiminin yaklaşık 1 milyon 270 bin ton olduğunu ifade eden Karadağ, "Mersin olarak 160 bin ton kayısı üretiyoruz. Bu da Türkiye kayısı üretiminin yüzde 13'üne karşılık geliyor. Mersin'de üretilen kayısının yüzde 80'i ise Mut ilçemizde yetiştiriliyor. Yaklaşık 80 bin dekarlık alanda 130 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. Mut'un en önemli farkı, üretilen kayısının tamamının sofralık olmasıdır. Ayrıca önemli bir kısmı da ihracata gönderilmektedir. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 43 bin ton sofralık kayısı ihraç edilirken, bunun 28 bin tonunu Mut ilçemiz gerçekleştirdi" diye konuştu.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol da konuşmasında, kayısının ilçe ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Mut ilçesi sofralık kayısı üretimiyle öne çıkmaktadır. Üretilen kayısılar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Orta Doğu ve Asya ülkelerine pazarlanmaktadır. Kayısı, Mut için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda binlerce ailenin geçim kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan ziraat mühendisleri tarafından kayısı üretimine ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantıda; kayısı yetiştiriciliğinden modern ıslah tekniklerine, ürünlerin raf ömrünün uzatılmasından kooperatifçilik modellerine kadar birçok başlık ele alındı. Tarladan sofraya izlenebilirlik sistemiyle ürünlerin üretimden tüketime kadar geçen sürecinin şeffaf ve güvenilir şekilde takip edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Mersin, Çevre, Mut, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Sofralık Kayısı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:38:02. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Sofralık Kayısı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.