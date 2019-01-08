Mersin'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
40 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde akşamdan bu yana süren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 10 okul, 1 gün süreyle tatil edildi.
Mersin
'in Mut
ilçesinde akşamdan bu yana süren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 10 okul, 1 gün süreyle tatil edildi.
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamayan Bozdoğan
, İlice, Alaçam
, Hacıahmetli, Gökçetaş, Diştaş, Yalnızcabağ, Göksu
ve Dağpazarı ilk ve ortaokulları 1 gün süreyle tatil edildi.
Akşamdan bu yana mahalle yollarında mahsur kalan araçlar ise Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi
'nce kurtarıldı. İç Anadolu
Bölgesini Akdeniz
'e bağlayan Sertavul geçidinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle kar lastiği ve zincir takmayan araçlara izin verilmiyor. Karayolları yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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