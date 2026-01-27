Mersin'de Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Mersin'in huzur ve güvenliğini daim kılmak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda 19 Aralık 2025- 26 Ocak 2026 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen operasyonlarda 140 narkotik olayı meydana gelirken, 172 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Şüpheli şahısların ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 351 adet uyuşturucu hap, 7 bin 849 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 1 av tüfeği ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık çalışmalarına da ağırlık verildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 25 oturumda bin 717 anneye bilgilendirme yapılırken, Narko-yetişkin faaliyetleri çerçevesinde ise 34 oturumda 744 kişiye yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Sunumlarda Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı.

Yetkililer, Mersin'in huzur ve güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MERSİN