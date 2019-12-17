Mersin kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldı - Son Dakika
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Mersin kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldı

6 saat önce

Kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldıMERSİN'de geçirdiği kalp krizinin ardından beyninde hasar oluşan Nevzat Yılmaz, eşi ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldı

MERSİN'de geçirdiği kalp krizinin ardından beyninde hasar oluşan Nevzat Yılmaz, eşi ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Zor durumda olan Yılmaz ailesine Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı.

Tarsus'ta makine operatörlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan Nevzat Yılmaz, eşi ve çocukları Van'da iken evde kalp krizi geçirdi. Yalnız olduğu için hastaneye yetiştirilmesinde geç kalınan Yılmaz, 54 gün yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdi. Tedaviyle hayata tutunan Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra 1,5 yıl daha felçli kaldı. Beyninde oluşan hasar nedeniyle çalışamaz hale gelen Yılmaz, eşinin tedavisi, çocuklarının eğitimi ve evinin geçimi için aracını sattı. Yılmaz'ın eşi Hatice Yılmaz da bir iş bulmak için çalınmadık kapı bırakmadı. Ancak başvuruları sonuçsuz kalan Hatice Yılmaz, son olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvurdu. Belediye yetklileri, çocukların kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ile aileye gıda desteğinde bulunarak yardım eli uzattı. Yılmaz ailesine dar gelirli ailelere her ay düzenli alışveriş yapabilme imkanı sunan Halk Kart da verildi.

'ZORA DÜŞTÜK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür eden Hatice Yılmaz, "2017 yılında şehit haberi aldık ve Van'a gittik. Eşim Mersin'de kalmıştı. Kendisi tek başınayken kalp krizi geçirmiş ve geç müdahale edilmiş. Bu nedenle beyni oksijensiz kalmış. Tam 54 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra da 1,5 yıl da felçli şekilde kaldı. Daha sonrasında ise beyinde oluşan hasar nedeniyle 'alzheimer' teşhisi konuldu ve unutkanlık yaşamaya başladı. Bu süreç içerisinde elimizde avucumuzda ne varsa satıp, gerek hastane masraflarına, gerek tedavi giderlerine, gerekse de evimizin geçimi için harcadık. 3 çocuğumuz öğrenci. İlk etapta bize 2 yıllığına 700 lira geçici malul emekli aylığı bağlandı ama daha sonra kesildi. Tekrar başvurduk ama yeniden çıkana kadar da yine zora düştük. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı" dedi.

'İŞ İSTİYORUM'

Çalışıp evinin geçimini sağlamak için çalmadık kapı bırakmadığını ifade eden Hatice Yılmaz, "Tarsus'tan yanıt bulamayınca Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. Çocuklarımın kış mevsiminde giyeceği montları, ayakkabıları bile yoktu. Sağ olsunlar hemen çocuklarımın kıyafetlerini verdiler, defter kalem bile alamamıştık, ama Büyükşehir Belediyesi kırtasiye malzemesi de gönderdi. Çocuklarım bugün o verilen defterlerle, malzemelerle okullarına devam edebiliyor. Daha sonra yardım kolisi gönderdiler. Son olarak da Halk Kart başvurumu aldılar. Ben kendim ve eşimden vazgeçtim, sadece çocuklarımın geleceği için uğraşıyorum. İş aradım aylarca ama hiçbir netice alamadım. Çocuklarım kış soğuğunda verilen malzemeler sayesinde okullarına üşümeden sıcacık gidip geliyor. İnanıyorum ki benim gibi, bizler gibi binlerce garibana da yardım eli uzanacaktır. Bana da bir iş ayarlayabilirlerse minnettar olurum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden Hatice Yılmaz'ın işe alınması için de gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Mersin kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldı

Nevzat Yılmaz, Kalp Krizi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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