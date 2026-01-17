Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 6 bin 230 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı.
Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 5 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 230 lira ceza verildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin Otoyolunda Dronlu Trafik Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?