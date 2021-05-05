Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı - Son Dakika

Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

05.05.2021 11:30
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda açık havada bir araya gelen Roman vatandaşlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda açık havada bir araya gelen Roman vatandaşlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Tam kapanma sürecinde Büyükşehir Belediyesinin sahilde düzenlediği küçük çaplı organizasyonda 59 Roman müzisyen yer alırken, sosyal mesafeli ve maskeli kutlamada Romanlar şarkılar söyleyerek ateşin etrafında dans etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez için bu yıl düzenlediği organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yoğun olarak yaşayan Romanlar, baharın habercisi Hıdırellez'i bu yıl pandeminin gölgesinde karşıladı. Hıdırellez kutlamaları için Büyükşehir Belediyesinin sahil şeridindeki Kültür Park içerisinde yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlediği organizasyona 59 Roman müzisyen katıldı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen organizasyonda 3 şarkı söylendi. Meydanda yakılan ateşin etrafında dans eden Romanlar, yazı şarkılarla karşıladı. Romanlar, renkli kostümleri ve saçlarındaki papatya taçlarının yanı sıra en çok da coşku ve neşeleriyle dikkat çekti. "Ederlezi", "Geliyor Geliyor" ve "İlle de Roman Olsun" şarkılarını söyleyen Roman müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 bin 100 liralık destek sağlandı.

"Hıdırellez'in coşkusunu onlarla yaşayalım istedik"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, organizasyonu düzenleme amaçlarını şu cümlelerle anlattı:

"Bugün zaten her zaman özel bir takım etkinliklerle kutlanıyor. Biz buna bir farklılık getirelim, bir anlam kazandıralım, bu coşkuya eşlik edelim istedik. Roman vatandaşlarımızın özellikle bir marşı niteliğinde olan Ederlezi şarkısıyla birlikte burada söyleyecekleri parçalarla Hıdırellez'in coşkusunu onlarla yaşayalım istedik. Tabii amacımız aynı zamanda Roman vatandaşlarımıza maddi destek de sağlamak."

"Bir yandan da yenilenmedir aslında Hıdırellez"

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam da baharın Romanlar için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Hıdırellez'in de bir yandan toprağın uyanışını, bir yandan da arınma anlamı taşıdığını belirten Daylam, gençlerin o gün evlerin kapısına çiçekler astığını söyledi. O sabah başlayan şenliklerle arınmaları gerektiğini anlayan insanların ilk olarak ırmağa gidip yıkandıklarını anlatan Daylam, "5 Mayıs günü insanlar suya girerler. Orada aslında temizlenirler. Bir yandan da yenilenmedir aslında bu. Hem doğaya karşı olan saygı ve sevgi hem de beklentileri anlatıyor aslında. Şenlikler büyük bir coşkuyla kutlanır, büyük bir Roman ateşi yakılır ve ateşin üzerinden herkes atlar" dedi.

"Bu kültürün devamı, yaşatılması ve bunun verdiği mesaj da çok önemli"

Yapılan organizasyonun da günün anlamına uygun olduğunu belirten Daylam, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye açısından baktığımızda çok önemli bir güne tanıklık ediyor ve katkı sağlıyor. Herkesin buraya toplanması için de çok ciddi emekler sarf ettiler. Bu kültürün devamı, yaşatılması ve bunun verdiği mesaj da çok önemli" diye konuştu.

Romanların barışı temsil ettiklerini de vurgulayan Daylam, "Biz Romanların kullandığı bir dil var. O dilin içerisinde 'savaş' kelimesi yok. Bütün kelimelerin karşılığı var, onun yok. Barışı anlatırlar. Bu güzel gün tam da barışı, insanların sevginin pozisyonuna gelmelerini ve birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan, yardımlaşmayı anlatan bir duygu seli. Bu bizi çok sevindiriyor ve çok kıymetli bir gün" ifadelerini kullandı.

"Hıdırellez öncelikle Romanların yazı karşılaması anlamına geliyor"

Orkestranın şefi Ayhan Sıkı ise, "Hıdırellez öncelikle Romanların yazı karşılaması anlamına geliyor. Romanların yazı karşılaması, sevinç yaşamaları, bunu kutlamaları, ayrıca dileklerinin kabul olduğuna inanılan bir etkinlik. Büyükşehir Belediyesine, başkanımıza ve çalışan tüm ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir etkinlik düzenlediler. Romanları düşündüler. Bu etkinliklerin pandemiden sonra da güzel bir şekilde sürmesini istiyoruz" dedi.

"Bu organizasyon belediyenin bize değer verdiğini gösteriyor"

Romanlardan Sibel Yerebakan, Hıdırellez'de dilekler tuttuklarını, denize karanfiller attıklarını ve dileklerini toprağa gömmek gibi ritüellerde bulunduklarını belirterek, "İlk defa belediyenin böyle bir etkinliğiyle karşılaşıyoruz. Bu da belediyenin bize değer verdiğini gösteriyor. Geçen yıl da kutlayamamıştık. Burada beraber olmamız, birlik olmamız hepimizi mutlu ediyor ve hoşumuza gidiyor" dedi. - MERSİN

Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı
Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersinli Romanlar Hıdırellez'i coşkuyla kutladı - Son Dakika


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