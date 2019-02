Merve ile Mutlu Fransa'da İkinci Oldu

FRANSA'nın Nice kentinde düzenlenen 9. Uluslararası Flüt Yarışması'nda ikici olan Merve Başoğlu ile Berlin 'deki arkadaşı Mutlu İşdar, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sibel Kumru Pensel başkanlığındaki 'A Travers La Flüte' adlı derneğin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği yarışmaya Berlin'de eğitim gören flütist Mutlu İşdar ile katılan Başoğlu, Joseph Haydn 'ın flüt için bestelediği Echo ve Jindrich Feld'in iki flüt için bestelediği Duo Concertant adlı eserle ikinci olduklarını söyledi. Geçen yıl flüt solo dalında birinci olduğunu, bu yıl da oda müziği dalında arkadaşı ile katıldığı yarışmada ikinciliğe layık görüldüklerini aktaran Başoğlu, dünyanın her tarafından gelen çok önemli flüt sanatçılarının katıldığı için bu yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye 'de Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüdüğünü anlatan Başoğlu "Oradaki çocukların bir şeyleri başarabilmesi çok zor ama imkansız değil. Çünkü devlet her konuda desteği sağlıyor. Hem psikolojik, hem manevi hem de maddi. 8. sınıftayken ders sırasında müzik öğretmeni yan flüt çaldı. Aşık oldum. Çok etkilendim. O yüzden başlamak istedim ve her şeyi yaptım. En önemli yarışmalara dereceler alıp Türkiye'yi daha iyi şekilde temsil etmek ve de koruma altındaki çocukları teşvik etmek istiyorum" dedi.İKİ SAATLİK ÇALIŞMA İLE YARIŞTIK Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde burslu okurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın, hayalini kurduğu uluslararası standarttaki bir flütü kendisine hediye ederek çalışmalarına destek olduğunu belirten Başoğlu, "Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'a, eski Bakan Fatma Betül Sayan'a, TOBB ve PTT 'ye teşekkür ediyorum" dedi. Mutlu İşdar da ilkokulda müzik öğretmeninin flüt çaldığında çok etkilendiğini belirterek, flüt çalan üst komşusunun kendisini öğretmenine yönlendirdiğini söyledi. Merve ile sadece iki saatlik bir çalışmayla yarışmaya girdiklerini söyleyen Mutlu İşdar, şunları söyledi: "Jürinin beğenisini kazandık. Bizi çok takdir ettiler. Çünkü 'İki saat çalışmayla düet yarışmasına girmek çok büyük cesaret ister' dediler."