Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kadına şiddetin önlenmesine dair, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Kaymakam Gürkan Demirkale, konunun önemine dikkat çekerek, ilçede kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini söyledi.

Demirkale, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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