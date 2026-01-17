Meskene'de Çatışmalar: İki Asker Öldü

(ANKARA) - Suriye Ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep'in doğusundaki Meskene kentinde çatışmaların yaşandığını duyurdu. Taraflar çatışmalar nedeniyle birbirini dün yapılan anlaşmanın şartlarını ihlal etmekle suçladı. Suriye Ordusu çatışmalarda iki Suriye askerinin öldüğünü bildirdi.

Suriye ordusu Meskene'de yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamasında, SDG'nin anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devriyesini hedef aldığını, saldırı sonucunda iki askerin öldüğünü ve bazı askerlerin de yaralandığını belirtti. Suriye Ordusu ayrıca Rakka vilayetine girdiğini ve vilayetin batısındaki Dibsi Afanan kasabasını kontrol altına aldığını belirtti.

SDG ise Suriye hükümet güçlerinin, SDG'nin çekilmesi tamamlanmadan önce Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir ve Meskene kasabalarına girdiğini, bunun "uluslararası arabulucular tarafından sağlanan anlaşmaya" aykırı olduğunu belirtti. SDG, bu çerçevede uluslararası güçlere, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için "acilen müdahale etmeleri" çağrısında bulundu.