Meslektaşının Şehit Ettiği Polis, Sivas'ta Toprağa Verildi

KAYSERİ'de havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp
Bozkurt'un (46) tabancasından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Ali Ağkuş (50), memleketi Sivas
'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan
ilçesi Erkilet
Havalimanı İç Hatlar yolcu geliş noktasında meydana geldi. Havalimanında tartıştığı meslektaşı Eyüp Bozkurt tarafından tabancayla vurularak şehit edilen, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Ali Ağkuş'un cenazesi Kayseri
'deki törenin ardından karayolu ile memleketi Sivas'a getirildi. Ağkuş için Ulu Cami'de öğle namazı sonrası, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan
, AK Parti
Sivas Milletvekili
Mehmet Habip Soluk
, MHP
Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek
, CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Fethi Açıkel
, 5'inci Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
, Belediye Başkanı Sami Aydın
, İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan
, şehidin eşi Fatma, çocukları Burhanettin, Şevval, Ahmet Ağkuş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında camide bekleyen şehidin eşi ve çocukları gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından Ağkuş, Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Polis
Şehitliği'nde toprağa verildi.
- Sivas