Met Gala\'da moda sanata dönüştü: Heykel efekti ve baloncuk şovu geceye damga vurdu

HEYKEL İLHAMLI TASARIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden Met Gala, bu yıl "Costume Art" ve "Fashion is Art" temasıyla düzenlendi. Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta birer sanat eserine dönüşürken gecenin en çok konuşulan ismi Heidi Klum oldu. Mike Marino imzalı, klasik heykellerden ilham alan kostümüyle dikkat çeken Klum, taş oyma efekti yaratan görünümüyle izleyenleri etkiledi.

BALONCUKLU ELBİSE GECEYE DAMGA VURDU

Gecede öne çıkan bir diğer isim Eileen Gu oldu. Üzerinden gerçek baloncuklar çıkan elbisesiyle dikkat çeken Gu'nun kostümünün 2.550 saatlik çalışmayla hazırlandığı ve 15.000 baloncuk içerdiği belirtildi. Hareket ettikçe değişen tasarım, gecenin en dikkat çekici performanslarından biri olarak gösterildi.

LİSA'DAN TEATRAL "THE VEİL" YORUMU

Lisa ise Robert Wun imzalı "The Weil" adlı tasarımıyla öne çıktı. "Kendi peçesini kaldıran gelin" metaforundan yola çıkan kostüm, omuzlardan yükselen heykelsi kollarıyla güçlü bir illüzyon yaratarak gecenin en konsept odaklı görünümlerinden biri olarak öne çıktı.