Metro Hattında Teknik Arıza

(İSTANBUL) Akşam saatlerinde M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/ Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza sonucu bir trenin raydan çıkması sonucu seferlerde gecikmeler yaşandı. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilirken, gerekli kontrollerin ardından bir süre sonra seferler normale döndü.

Olaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan ilk açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle hatta bulunan trenimizdeki yolcularımız, ekiplerimizin koordinasyonu ile güvenli ve sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Gerekli kontrollerin ardından hattımız en kısa sürede yeniden normal işletme düzenine alınacaktır." denildi. Yaklaşık 3 saat sonra yeni bir açıklama yapıldı ve M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/ Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü duyuruldu.