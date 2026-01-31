SİVAS'ta 2 yıldır boş durumda bulunan 2 katlı metruk bina kısmen çöktü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. 2 yıldır boş durumdaki 2 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle kısmen çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından binanın içerisinde yapılan kontrolde kimsenin olmadığı belirledi. Polis ekipleri tarafından binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.