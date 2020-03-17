MEÜ öğrencisi Ahmet Petek, Genç İletişimciler Yarışmasından ödülle döndü - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Ahmet Petek, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Genç İletişimciler Yarışmasında görsel dalda üçüncülük ödülü aldı.



MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de iletişim fakülteleri öğrencileri arasında düzenlenen en saygın ve köklü yarışmalardan biri olan Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı. Bu yıldan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Aydın Doğan Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenmeye başlanan 30. Genç İletişimciler Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapıldı.



Yarışmada görsel dalda finale kalan MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Ahmet Petek, Yapım Yönetim dersi kapsamında çektiği "Yüküm Ağır" adlı eseriyle belgesel film kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Taylan ile birlikte törene katılan Ahmet Petek, ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı'nın elinden aldı.



Jüri, Türkiye'de ağır bir sorun haline gelen çocuk işçilik konusunu çarpıcı bir örnekle anlatması, eğitime devam edebilmek için verilen mücadeleyi yansıtması, konusunu güzel bir anlatım diliyle ortaya koyması gerekçesiyle Petek'in eserinin ödüle değer görüldüğünü açıkladı. - MERSİN