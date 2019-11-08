Mevlit Kandili
6 saat önce
Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.
Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim