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Mevlit Kandili

6 saat önce

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit Kandili

Mevlit Kandili, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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