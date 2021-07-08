Meyvelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Meyvelerin üzerinde ayakkabıları ile gezen 4 kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada infial oluşturan görüntülerin ardından gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. İşçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, işçilerin meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları gezdikleri görüldü. Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan 4 kişi savcılıkta işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.