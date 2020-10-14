MHP Akşehir İlçe Teşkilatı, Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akşehir İlçe Başkanlığı tarafından, vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı.

MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça ve partililer, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle ilçenin en işlek caddelerindeki esnafa Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla esnafa bayrak dağıttıklarını belirtti.

Yapılan ateşkes çağrılarının da birer tuzak olduğunu ifade eden Akça, şunları kaydetti:

"Konu Azerbaycan devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüdür. Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlarda yaşayan Türk milletinin aziz fertleri ile Orta Asya'da yurt edinen Türki Cumhuriyetler arasındaki köprüdür. Bu nedenle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, Turan Birliği hususunda da büyük önem arz etmektedir. Nasıl ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk iki coğrafyadaki Türk devletleri arasındaki köprüyü sağlamak amacı ile Nahçivan meselesine büyük önem vermişse, şu anki durum da farklı değildir. Türkiye Azerbaycan'ın bu sancılı döneminde, tereddüt etmeden kardeşinin yanında olmuş, her türlü desteği sağlamıştır."