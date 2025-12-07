MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"

MHP\'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"
07.12.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ağır hastalığı, engelli veya yaşlı olan mahkumların cezaevi koşullarında tutulmasının demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Yıldız, tutuklamanın ceza değil geçici bir araç olduğunu vurgulayarak, adaletin sağlanması için hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz" açıklamasını yaptı.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tutuklamanın bir ceza değil geçici bir araç olduğunu vurgulayan Yıldız, kişinin özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerektiğini kaydetti.

"ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLANLAR CEZAEVİNDE TEDAVİ EDİLEMEZ"

Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanların cezaevi koşullarında tedavi edilemeyeceğini belirten Yıldız, ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutmanın demokratik hukuk devletinin işi olamayacağını vurguladı.

Feti Yıldız'ın açıklaması şöyle: "Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir.

Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir. Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez.

"ADALETİ SAĞLAMAK SÖYLEM DEĞİL EYLEM MESELESİDİR"

Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer'in Basra'ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa'ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer'e göre; Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur."

Kaynak: ANKA

Feti Yıldız, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Komşuda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

23:21
Galatasaray’da Icardi’nin yerine 30 milyon euro’luk golcü
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
22:07
3 gol, 2 kırmızı kart Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
17:56
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 01:37:35. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.