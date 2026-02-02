MHP'den Barış Mesajı ve İkramlar - Son Dakika
MHP'den Barış Mesajı ve İkramlar

02.02.2026 17:07
MHP Sur İlçe Başkanı Erdin ve Kaya, Berat Kandili'nde vatandaşlara ikramda bulunarak barış mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır'ın Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ve KAÇEP İlçe Başkanı Serap Kaya, Berat Kandili dolayısıyla Kurşunlu Cami önünde vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve meyve suyu ikram ederek barış mesajı verdi. Vatandaşlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları İlçe Başkanı Serap Kaya, beraberlerindeki teşkilat üyeleriyle birlikte Berat Kandili dolayısıyla Diyarbakır'ın Sur ilçesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bir dönem terör olaylarıyla anılan Sur ilçesindeki tarihi Kurşunlu Cami önünde gerçekleştirilen programda, vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve meyve suyu ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve barış vurgusu ön plana çıktı.

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, kandillerin insanların toplumsal dayanışma ve kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğunu söyledi. Erdin, "MHP Sur İlçe Başkanı olarak Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kurşunlu Camisinin önünde tüm İslam alemin Berat Kandilini kutlar iyi geçmesini dilerim. Buradan MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın da kandilini kutlarım. En kötü günümüz böyle olsun inşallah" dedi.

Öncelikle temennisinin barış olduğunun altını çizen Erdin, "Bu güzel günde ellerini semaya açıp barış dileyen vatandaşlarımızı, esnafımızı gezdik, hepsinin arzusu barıştır. Devlet beye de yapmış olduğu barış çağrısından dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.

KAÇEP İlçe Başkanı Serap Kaya ise bu tür etkinliklerle toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bugün Berat Kandili. Bu mübarek günde Sur ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Bugün edilen bütün duaların kabul olmasını diliyorum. Öncelikle dualarımız milletimiz, ailemiz ve evlatlarımız içindir. Rabbim kabul eylesin. Hayırlı kandiller diliyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz diam olsun" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Yener ise "Devlet Bahçeli'nin kandilini kutluyorum, ellerinden öperim. Barış çağrısı yaptığı içinde kendisine teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer vatandaş Sabri Akıncı da Devlet Bahçeli'ye barış sürecine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Berat Kandili, Yerel, Sur, Son Dakika

