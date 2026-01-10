MHP İl Başkanı'ndan Gazetecilere Destek

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Mucur, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zorlu ancak onurlu bir görev olduğunu söyledi.

Gazetecileri "demokrasinin temel taşı" olarak nitelendiren Mucur, kamuoyunun doğru, hızlı ve tarafsız bilgiye ulaşmasında basının kilit bir fonksiyon olduğunu belirterek, zorlu çalışma koşullarına rağmen meslek ilkelerinden vazgeçmeden görev yapan tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Programa haber ajansları ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.