Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir - Son Dakika
BBC

Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir

27.05.2021 17:17
Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir, System.String[]

Microsoft Başkanı Brad Smith, insanların yapay zekaya karşı korunmaması halinde, George Orwell'in "1984" romanında tasvir ettiği hayatın "2024'te gerçek olabileceği" uyarısında bulundu.

Microsoft Başkanı Brad Smith, insanların yapay zekaya karşı korunmaması halinde, George Orwell'in "1984" romanında tasvir ettiği hayatın "2024'te gerçek olabileceği" uyarısında bulundu.

BBC'nin Panorama programına konuşan Smith, hızla gelişen teknolojiye yetişmenin zor olacağını söyledi.

Programda, Çin'in vatandaşlarını izlemek için artan bir şekilde yapay zekayı nasıl kullandığı ele alınıyor.

Bu uygulamaları eleştirenler, devletlerin bu alandaki hakimiyetlerinin demokrasiyi tehlikeye atmasından korkuyor.

Smith, "Gelecekte halkı koruyacak yasaları yürürlüğe koymazsak, teknolojinin yarışta hızla öne geçtiğini göreceğiz ve yetişmek çok zor olacak" dedi.

"George Orwell'in '1984'te verdiği dersleri sürekli olarak hatırlıyorum" diyen Smith, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hikayenin özünü biliyorsunuz…Herkesin yaptığı her şeyi görebilen ve her zaman herkesin söylediği her şeyi duyabilen bir hükümet...Evet, bu 1984'te gerçekleşmedi ancak dikkatli olmazsak 2024'te gerçekleşebilir."

Smith, dünyanın belirli yerlerinde gerçekliğin, bilim kurgudaki manzaraya giderek daha fazla benzemeye başladığını da sözlerine ekledi.

Çin'in hedefi yapay zeka kullamında dünya lideri olmak

Çin, 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımında dünya lideri olmayı hedefliyor.

2019'da Çin, yapay zeka teknolojilerinde inovasyon için akademik kurumlar tarafından güvence altına alınan patent sayısında ABD'yi geçti. Comparitech'in araştırmasına göre dünyadaki 770 milyon CCTV kamerasının % 54'ü Çin'de bulunuyor.

ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı ve eski Google CEO'su Dr. Eric Schmidt'e göre yapay zeka konusunda Çin'i yenmek gerek:

"Çin ile jeopolitik, stratejik bir çatışma içindeyiz. Demokrasilerin yapay zeka mücadalesini kazanmasının yolu, ulusal ve küresel stratejilere sahip olma adına kaynaklarımızı bir araya getirmekten geçiyor. Bunu yapmazsak, bize başka değerlerin empoze edileceği bir geleceğe bakıyor olacağız."

Çin hükümetine danışmanlık yapan Dr. Lan Şue ise "Çin gerçekten de teknoloji geliştirmede muazzam ilerleme kaydetti. ABD bunun bir tehdit olduğunu düşünüyor" diyor.

London School of Economics'ten Doç Dr. Keyu Jin da Çin'in değerlerini ihraç etmeye çalışmadığının altını çiziyor.

Maven Projesi

Dr. Eric Schmidt, Google'ın ana şirketi Alphabet'in icra kurulu başkanı olarak görevini sürdürürken, 2016 yılında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı oldu.

Google daha sonra Pentagon ile bir sözleşme imzalayarak, askeri bir projenin parçası olarak bazı görüntü tanıma teknolojilerinin kullanılmasına izin verdi.

Maven Projesi, insansız hava araçlarından elde edilen görüntülerdeki insanları ve nesneleri ayırt etmek için yapay zekayı kullandı.

Dr. Schmidt, "O zamanlar Maven, çeşitli Arap çatışmalarında kullanılan drone görüntüleri için insan gözünün yerini makine görüşüyle değiştirmenin bir yoluydu. Bu teknolojinin kullanımını ulusal güvenlik açısından olumlu ve Google için iyi bir ortaklık olarak gördüm" diyor.

'Ellerimde kan varmış gibi hissettim'

Fakat proje, istifa eden ve projeye karşı dilekçe veren Google çalışanlarından eleştiri aldı.

Google'ın üzerinde çalıştığı projenin iç yüzünü keşfettiğinde 2018'de istifa eden yazılım mühendisi Laura Nolan, "Google savaş işine karışmamalı" dedi. "Ellerimde kan varmış gibi hissettim" diye konuşuyor.

Nolan, bu teknolojinin gelecekte "hedeflerin vurulmasında" kullanılabileceğini söylüyor.

Google ise Haziran 2018'de Maven Projesi'nden tamamen çekilmeden önce, yapay zekanın "yalnızca saldırgan olmayan amaçlar için" kullanılacağını açıkladı.

Dr. Schmidt ise ordunun doğru kararları vermesine yardımcı olabilecek teknolojinin "iyi bir şey" olduğu kanısında.

Yapay zekayla silahlanma yarışı

Pentagon ise küresel yapay zekayla silahlanma yarışını kazanmak için Silikon Vadisi'nde ortaklıklar aramaya devam ediyor.

ABD Savunmanın Geleceği Görev Gücü Başkanı Seth Moulton, teknoloji şirketlerinden Pentagon'a destek vermelerini istiyor:

"Çünkü biz bir yarıştayız, rekabet ediyoruz. Asıl konu bu. Bu yarışı kazanmamıza yardım edecek misiniz yoksa bizim karşımızda mı olacaksınız?"

Moulton, yapay zekayla silahlanma yarışının Çin ile çatışmaya yol açabileceğini de söylüyor.

Çin hükümetine danışmanlık yapan Dr. Lan Şue ise çatışma potansiyeli olduğunu kabul etse de, "Ancak bu kaçınılmaz değil. ABD ve Çin bunun olmasını önlemek için gerçekten işbirliği yapmalı" diyor.

Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir
Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir
Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir

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Son Dakika Dünya Microsoft Başkanı: Orwell'in 1984 romanında tasvir ettiği hayat 2024'te gerçek olabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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