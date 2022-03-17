Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi açılış töreni - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim kapımız Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık. 'Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, gelin hep beraber siz de kazanın biz de kazanalım' diyoruz." dedi.

Varank, Microsoft Türkiye'nin bünyesinde faaliyet gösterecek Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarın, Türkiye için bir dönüm noktası olan, dünya tarihini değiştiren 18 Mart Çanakkale Destanı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Çanakkale şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Yarın bu şanlı zaferi taçlandıracak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Varank, "Bu eserin açılışıyla birlikte hükümetlerimizin sözde değil özde vatan sevgisine bir kez daha yakından şahitlik etmiş olacağız. Birçok ilklere sahip Çanakkale Köprüsü, üretim ekosisteminin, lojistik ekosisteminin önemli kazanımlar elde etmesini sağlayacak. Ülkemizin üretimdeki rekabetçiliğini artıracak. Böyle bir eserin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Varank, dünyada yaşanan bütün çalkantılara, krizlere hatta son dönemdeki savaşlara rağmen Türkiye'nin yatırımlarla büyümeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İşte yakın zamanda açıklandı, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemiz yüzde 9,1 büyüdü. 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattık. Böylelikle G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ülke Türkiye oldu. Açıkçası Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğum için hani bir şekilde kendimize pay çıkarmak için değil, doğrusu böyle olduğu için söylüyorum. Bir ülkenin refahı söz konusu olduğunda büyüme rakamlarında en önemli husus sanayinin payıdır. İmalat sanayinin büyümeye olan katkısıdır. Bu yüzden sanayi faaliyetlerindeki yüzde 16,6'lık artışı ülkemiz açısından çok değerli buluyorum."

İhracatta orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı konusuna işaret eden Varank, "Eğer dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsak, öncelikle yüksek ve orta teknolojili ürünlerde ivmelenme yakalamamız gerekiyor. Bu payları yüzde 35'lerden yüzde 40'lardan alıp, yüzde 50'lere hatta daha ötesine taşımak zorundayız. Göreve geldiğimizden beri, bizim bütün gayretimiz ve derdimiz aslında bu. Ancak maalesef ülkemizde Ar-Ge ekosistemi 2000'li yıllara kadar öyle başıboş bırakılmış ki bizim bunu bir yerlere getirmemiz kolay olmadı, olmuyor." ifadelerini kullandı.

Varank, bunun biraz da sosyoekonomik kültür meselesi olduğuna dikkati çekerek, AR-GE altyapılarının AR-GE kültürünün gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

AK Parti iktidara gelene kadar Türkiye'de faal bir teknokentin neredeyse olmadığını anlatan Varank, "Sağladığımız desteklerle bugün, ülkemizin dört bir yanını teknokentlerle kuluçka merkezleriyle donattık. Devlet destekli AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı 1.600'ü geçmiş durumda." dedi.

"Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çekebilen 10'uncu ülke olduk"

Bakan Varank, bugün, buluşlarıyla dünyaya yön veren Microsoft Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin açılışını yaptıklarını anlatarak, Microsoft Türkiye'nin sunduğu faaliyetleri anlattı.

Microsoft'un, Türkiye'de kurulup, dünyaya açılan Citus Data şirketini geçen yıllarda satın aldığını anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu satın alma sonrası, Citus Data ailesi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun mühendislerle genişledi. Microsoft'un bilhassa veri alandaki yenilikçi çalışmalarının sorumluluğunu işte bu mühendisler üstlenecek. AR-GE merkezinde, yüksek performanslı PostgreSQL hizmeti sunmak için çalışmalar gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde artan kalifiye insanlarıyla birlikte çok farklı alanlarda AR-GE faaliyetleri yapmış olacaklar."

Varank, her bir yatırımcı için olduğu gibi Türk girişimcilerin, Türk startup'ların yükselen grafiğinin Microsoft ve diğer global markalar için de önemli fırsatlar barındırdığını dile getirdi.

Türkiye'de milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini anlatan Varank, 2023'e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaşıldığını, şu ana kadar 6 Türk girişim milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler arasına girdiğini, decacorn olanların bulunduğunu, yakında decacorn olacağını ilan edeceklerin bulunduğunu söyledi.

Varank, Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada, Trendyol, Insider'ın unicornlar listesine Türkiye'de adını yazdırdığını ifade eden Varank, "Türkiye geçen yıl ilk kez, startup'ların aldığı yatırımlarda adeta süper lige yükseldi. Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çekebilen 10'uncu ülke olduk. Startup'ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle oyun sektörü bu noktada başat aktör olarak göze çarpıyor." diye konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin bir fırsatlar dünyası olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda AR-GE Merkezi ile birlikte ülkemize olan güvenini göstermiş olan Microsoft'un yeni yatırımlar yapması için önemli fırsatlar olduğunu değerlendiriyorum ve şu anda şartların çok elverişli olduğunu söylemek istiyorum. Bizim kapımız Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık. 'Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, gelin hep beraber siz de kazanın biz de kazanalım' diyoruz. Bu manada da önümüzdeki dönemde hem Microsoft'tan hem de global markalardan Türkiye'ye çok daha fazla ilginin olabileceğini ben bugün burada görebiliyorum."

"Microsoft'tan daha fazla yatırım bekliyoruz"

Mustafa Varank, Microsoft'tan daha fazla yatırım beklediklerini belirterek, özellikle datacenter'lar konusunda Türkiye'de açık olduğunu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alındığında tamamen temiz enerjiden datacenterlar kurulabileceğini, bu konuda da gelecek dönemde Microsoft'tan bir hamle beklediklerini söyledi.

Yazılım sektörünün yüksek teknolojinin adeta göbeğinde yer aldığına dikkati çeken Bakan Varank, "Günümüzde yazılım sektörü dünyanın gelişmiş ülkelerinin olduğu gibi bizim de göz bebeğimiz. Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı'da 100 tane bilgisayar olduğundan bahsediyoruz. Burada esasında, bilgisayarlardan kasıt karmaşık ama bir o kadar da etkin yazılım sistemleri. Artık icat edilen her bir üründe, her bir sistemde yazılım başı çekiyor. Önümüzdeki dönemde yazılımın nüfuz etmediği tek bir sektör kalmayacak." diye konuştu.

Varank, yazılım sektöründe hızlı, dinamik ve esnek politikalar uygulamaya özen gösterdiklerini anlatarak, "Hamle programında çağrıya çıktığımız alanların başında dijital teknolojiler ve mobilite gibi sektörler geliyor, aslında bu alanların hepsi en başta yazılımı çok yakından ilgilendiriyor. İnşallah bu çağrıların sonuçlarını yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ilan edecek." ifadelerini kullandı.

Yazılım sektöründeki yetişkin insan kaynağını artırmanın yüksek önceliğe sahip politika alanlarından biri olduğunu vurgulayan Varank, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Varank, gelecek dönemde Türkiye'deki insan kaynağının başarısının dünyada konuşulacağını aktararak, "Türkiye'nin kaliteli altyapılarından yetişen Türk gençleri tüm dünyaya damga vuracak." dedi.

"Ülkemizin güçlü yarınları araştırma, geliştirme ve inovasyonda gizli"

Bakan Varank, Ar-Ge'nin, teknolojinin konuşulduğu bir ortamda çok fazla siyasete girmek istemediğini, ancak birilerinin sürekli bir olumsuzluk, karamsarlık pompaladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, müzmin muhaliflerin anlattığı gibi bir ülke değil, bitmiş bir ülke değil, batmış bir ülke hiç değil. Aksine tüm zorluklara coğrafyamızda yaşanan tüm gelişmelere rağmen tökezlemeden yoluna devam eden bir Türkiye var. Bu insanların yaptıkları tek şey altı boş, cahilce yorumlarla birilerinin zihinleri bulandırmaya çalışmak. Kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar. Ben sizlere sormak istiyorum; ülkemizin medar-ı iftiharı, herkesin konuştuğu otonom insansız hava araçları TB2'lere 'oyuncak' deme gafletini gösteren cahillerin siz bu ülkede sözüne inanabilir misiniz? TOGG'u milli ve yerli bir otomobil olarak görmeyenlere, küçümsemeye çalışanlara nasıl güvenerek politikalarımızı uygulamaya koyabiliriz?

Bakınız bugün Türkiye, bölgesinde saygı duyulan bir ülke konumuna geldi. Herhangi bir konuda ne söyleyecek diye adeta ağzının içine bakılan bir ülke konumuna geldi. İşte bu gücün sürekli olarak AR-GE ile inovasyonla, sanayiyle, teknolojiyle tahkim edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizin güçlü yarınları araştırma, geliştirme ve inovasyonda gizli. Biz ülkemizin geleceğini yüksek teknolojide, katma değerli üretimde görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine, bilim ve teknolojideki atılımlarımızla ulaşacağımızı biliyoruz. Biz bu ülkeye güvenip yatırım yapan herkesle birlikte yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla beraber AR-GE'nin katkısıyla ülkemizi güçlü yarınlara hep beraber taşıyacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft yöneticileri, Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi'ni gezdi.