Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika Dünya

Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor

7 saat önce

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) ve Sakız adalarında kurulması kararlaştırılan yeni göçmen kamplarını protesto eden göstericilerle çevik kuvvet polisi arasında çatışma çıktı

Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) ve Sakız adalarında kurulması kararlaştırılan yeni göçmen kamplarını protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.


Çevik kuvvet polisi salı günü Kavaklı'da göçmen kampının kurulması istenen bölgeye birkaç kilometre uzaklıktaki Diavolorema'da toplanan protestoculara ses bombası ve kimyasallarla müdahale etti.

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Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:46 
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