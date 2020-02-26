Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) ve Sakız adalarında kurulması kararlaştırılan yeni göçmen kamplarını protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Çevik kuvvet polisi salı günü Kavaklı'da göçmen kampının kurulması istenen bölgeye birkaç kilometre uzaklıktaki Diavolorema'da toplanan protestoculara ses bombası ve kimyasallarla müdahale etti.