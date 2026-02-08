Mihalıççık Belediyespor, Trabzon'u Yendi - Son Dakika
Spor

Mihalıççık Belediyespor, Trabzon'u Yendi

08.02.2026 17:02
Mihalıççık Belediyespor, Süper Lig'de Trabzon'u 40-37 mağlup etti.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-37 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 20-20 tamamlandı.

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Mihalıççık Belediyespor, karşılaşmadan 40-37 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

