Mihalıççık Belediyespor, Trabzon'u Yendi

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-37 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 20-20 tamamlandı.
İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Mihalıççık Belediyespor, karşılaşmadan 40-37 galip ayrıldı.
