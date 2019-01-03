Milas Belediyesinden Büyük Satış

Mali yönden çıkmaza giren ve aylardır işçilerin maaşını ödeyemeyen CHP
'li Milas Belediyesi
, Büyükşehir Yasası'yla mülkiyeti belediyeye geçen taşınmazların satışına devam ediyor. Muğla
'nın Milas Belediyesi, Büyükşehir Yasası'yla mülkiyeti köy tüzel kişiliklerinden belediyeye geçen taşınmazların satışı için yine ihaleye çıktı. Arsa, tarla, betonarme, kargir ev ve avlusu, bahçe ve zeytinliklerden oluşan taşınmazların en düşüğü 10 bin liradan, en yükseği ise 341 bin liradan satışa çıkarıldı. Satış ihalesi, 17 Ocak günü saat 13.30'da Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Belediye, yerel seçimler öncesinde ihaleye çıkardığı satışlarla beraber yaklaşık 3 aydır ödeyemediği personellerinin maaşlarını ödemeyi planlıyor. Belediye Milas'ta mülkiyeti kendisine devrolan 113 taşınmazdan toplamda 7 milyon liralık bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar, Akkovanlık Mahallesi'nde 1, Beyciler'de 1, Çamköy
'de 1, Çiftlik
'de 2, Çomakdağ- Kızılağaç
'da 4, Danişment'te 1, Demirciler'de 1, Dibekdere'de 1, Dörttepe'de 1, Gökbel'de 1, Göldere'de 3, Hisarcık
'ta 1, İkiztaş'ta 1, İçme'de 2, İsmetpaşa'da 4, Karşıyaka
'da 1, Kafaca'da 16, Kayabükü'de 1, Kazıklı'da 1, Ketendere'de 7, Kırcağız'da 1, Kısırlar'da 3, Kızılağaç'da 4, Konak
'ta 2, Köşk
'te 4, Kuzyaka'da 1, Küçük Dibekdere'de 4, Narhisar'da 6, Olukbaşı'nda 2, Ortaköy
'de 4, Pınarcık'da 6, Pinar'da 1, Sakarkaya'da 16, Söğütçük'te 3, Şenköy
'de 1, Türkevleri'nde 2, Yoğunoluk
'ta 1 ve Yusufca'da 1 adet taşınmazdan oluşuyor. Bu taşınmazların 64'ü arsa, 30'u tarla ve 19'u zeytinlik, bahçe, kargir ev ve betonarme binalardan oluşuyor.
Milas Belediyesinin köy tüzel kişiliğinin kalktığı kırsal mahallelerdeki arazilerin satışına vatandaşlar ise sert tepki gösteriyor. Sosyal medya hesapları üzerinden durumu eleştiren vatandaşlar, belediyenin ihaleye çıkardığı köy arazileriyle ilgili paylaşımlarda bulundu. CHP'li eski Meclis üyesi Hüseyin Anıl, sosyal medya üzerinden "Tarih önünde CHP'nin ve Milas'ın utancı olacaksınız" başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Referandum yapın, halk bu satışı onaylıyor mu sorun. Çok aylar önce Kemal Kılıçdaroğlu
, yeni bir yasayla, köy muhtarlığı ve tüzel kişiliklerini yeniden güçlendirme ile köy muhtarlıklarını yeniden kurumsallaştırma kanun tekliflerini hazırlar, halka bu konunun sözlerini verirken ve bu yüzden ey belediye başkanlarım, köylerin ve beldelerin taşınmazlarını satmayın' derken; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat
30 Mart 2014'de köy muhtarlıklarından devrolan Milas'ın tüm köy mallarını haraç mezat satıyor. Ortada bir servet katliamı var, susmayın, susamazsınız. Eyyy gerekçesi, 'Bu kadar çok köy hizmeti, bu bütçeyle yapılamaz' deyip bu malları satanlar, size soruyorum. 'Siz şimdi bu malları da satıp bitirdiğinizde, ileriki yıllarda neleri satarak Milas'a hizmet edeceksiniz?' Bay Muhammet Tokat, sayın başkan siz beş yıl önce 30 Mart 2014 seçimlerinde, 'Biz gelip köy mallarını satarak Milas'ı yöneteceğiz' mi demiştiniz? Yahu sizin AKP
'nin özelleştirmelerle yaptığı kötülükten daha büyük bir kötülüğü Milas'a yaptığınızı size kimse söylemiyor mu? Sayın Muhammet Tokat, 10 yıl içinde Milas Belediyesini Türkiye
'nin en borçlu, en müflis belediyeleri arasına siz soktunuz. Ayrıca satışa çıkarılan bu tapu ve malları, o köylerin ölmüş ve yasayan muhtar ve sakinleri asırlardır, 'Gün gelsin, Muhammet Tokat Başkan olsun, bu malları haraç mezat satsın' diye mi saklayıp beklettiler? Sevgili Milaslılar, tam 16 gün sonra aşağıdaki gördüğünüz utanç satış listesine dur deyiniz" dedi.
Milas Belediyesinin Basın İlan Kurumu
aracılığıyla gazetelere verdiği ihale duyurusuna göre, isteklilerin katılım için geçici teminat mektubu ya da makbuzu, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, kesin teminat bedeli, tüzel kişiler adına katılacakların da İhale Kanunu'na göre istenen belgeleri temin etmeleri gerekiyor. - MUĞLA