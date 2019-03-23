Milletvekili Tunç, Kurucaşile'de Muhtarlar Toplantısında Konuştu

"KURUCAŞİLE'YE TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI YAPIYORUZ"

AK Parti Kurucaşile İlçe başkanlığınca düzenlenen kahvaltılı toplantı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,Kurucaşile Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Zihni Sayın, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, İlçe Başkanı Mustafa Ergin, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayları Ayhan Özçelik ile Hüseyin Gümbül,Belediye Meclis Üyesi Adayları,Kurucaşile Merkez Mahalle ve köy muhtarların katılımıyla gerçekleşti.

Kurucaşile'ye Entegre Devlet Hastanesi

Bartın-Kurucaşile yolunun hızla devam ettiğini belirten Milletvekili Yılmaz Tunç, "Dağları delerek, Kurucaşile ilçesine tünellerle ulaşıyoruz. Bartın-Kurucaşile arasına 5 tünel, 2 viyadük, 10 köprü için çalışmalara başladık. 3 tünel bitti, bir tanesi ulaşıma açıldı diğerleri de ulaşıma açılacak. İnşallah yol en kısa zamanda bitirilerek, artık ilçeye 20 dakikada ulaşacağız. Bizim çalışmalarımız bununla kalmayacak. İlçenin öz kültürü olan Ahşap Tekne ve yat yapımcılığını geliştirmek için elimizden geleceğiz. Şimdi de Kurucaşile ilçemize Entegre Devlet Hastanesi yapımı başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımız Mehmet Zihni Sayın ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışmaya şimdi olduğu gibi bundan sonra devam edeceğiz. Tarihinin en büyük yatırımlarını Kurucaşile'ye yapmaya devam edeceğiz."dedi.

31 Mart seçimleri belediye seçiminin ötesinde anlam taşıyor

31 Mart seçimleri bir belediye seçimi ancak bunun ötesinde bir anlam taşıyor.diyen Milletvekili Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamasını 24 Haziran seçimleriyle beraber başlatmıştık. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin seçimlere kadar 4 yıllık bir istikrar süreci var. Şimdi bu 4 yıllık istikrar sürecine, yatırım hamlesine, kalkınma hamlesine belediyelerin de dahil olabilmesi, belediye hükümet uyumunu sağlanması anlamında Bartın için de31 Mart önemli. Milletvekili Tunç, "31 Mart seçimlerinin ülkemiz, Bartın'ımız ve Kurucaşile İlçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri Türkiye'nin istikrarı için, şehirlerimizin, beldelerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi, insanlarımızın huzuru için önemli. İnanıyoruz ki milletimiz bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de en doğru kararı verecektir."Dedi

Sayın "Derdimiz hep Kurucaşile oldu"

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "Tüm gücümüz ve enerjimizle ilçemiz için çalışıyoruz. Bizim derdimiz hep Kurucaşile oldu. Bu çalışmalarımız bundan sonra daha da artacaktır. İlçemize entegre devlet hastanesi yapılacak. Şimdi yer konusunda da önemli gelişmeler katettik. Yakın zamanda temelini atacağız. Biz göreve geldiğimizden bu yana önemli çalışmalar yaptık. Kurucaşile ilçemize ulaşımı kolaylaştıracak, yol şimdiden hızlı bir şekilde devam ediyor. Buraya yapılan yatırımlarda Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.

İlçe Başkanı Mustafa Ergin, Ortak gayemiz Kurucaşile

AK Parti Kurucaşile İlçe Başkanı Mustafa Ergin, AK Parti'nin yaptığı hizmetler konusunda muhtarlarımız bizlerin gözü, kulağı elimiz konumundalar. Yapamadığımız, bizim göremediğimiz eksik kalan hizmetler noktasında birlikte koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz Köylerdeki hizmetlerimizin birinci şahitleridir. Ortak derdimiz, ortak gayemiz Kurucaşile. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışkan Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'un destekleriyle Belediye Başkanımız ve Adayımız Mehmet Zihni Sayın ile birlikte tekrar yetki verirseniz Kurucaşile ve Köylerimize hizmet etmek. Şeklinde konuştu.