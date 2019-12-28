Milletvekilleri Yılmaz ve Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci Zara ilçesini ziyaret etti.

Yılmaz ve Ekinci, AK Parti Zara İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Göreve yeni gelen ilçe başkanını ve yönetimini tebrik eden İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni parti binamız hayırlı olsun. İnşallah yeni yönetimimiz hizmetlere kaldığı yerden devam edecektir. Yapılan hizmetleri halkımız görmektedir. Adam ölür eseri kalır, bizler halkın gönlünü kazanacağız, hizmetlere devam edeceğiz. Geçmişte doktor yerine sıhhiye memuru vardı, diş doktoru yerine diş teknisyeni vardı. Liseye gidebilmek için Kayseri'ye, Malatya'ya, Sivas'a gidilirdi. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda her ilçemizde 3, 4 lise binası var. Artık doktor yerine 16 yılda yetişen genel cerrahları talep ediyor ilçelerimiz. Bir şırıngayı kaynatarak birden fazla kişiye iğne yapıldığı dönemlerden şehir hastanelerine, modern hastanelere ulaştık. 4, 5 doktorun olduğu hastanelerimizde 2002'den itibaren 10, 14 doktor olarak sayılar arttı."

Milletvekili Semiha Ekinci de "Zara ilçe başkanlığımız yenilenen parti binası ve yönetimi ile ilçemizin yüz akı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.

İlçe Başkanı Ahmet Okur da "Daima hizmet diyerek dünden bugüne gelen hizmet bayrağını devraldık. Nasıl geçmişte üst seviyelere çıkartıldı ise hizmetler, biz de daha üst seviyelere çıkartmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.