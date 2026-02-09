Milli Atıcılara Bakan'dan Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 9 madalya kazanan milli atıcıları tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atıcılık branşında geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."