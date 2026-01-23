Milli Boksörlerden Madalya Hedefi - Son Dakika
Milli Boksörlerden Madalya Hedefi

23.01.2026 11:21
Samet ve Semih Gümüş ile Güler Deniz Topuz, uluslararası turnuvalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli boksörler Samet ve Semih Gümüş kardeşler ile Güler Deniz Topuz, bu yıl katılacakları uluslararası turnuvalardan madalyayla dönmek istiyor.

Geçen yılı yoğun ve verimli geçiren milli sporcular, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile Bulgaristan'da 15-26 Eylül'de gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda başarı için çalışmalarını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünün tesislerinde sürdürüyor.

Turnuvalara milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu yönetiminde hazırlanan milli sporcular, kürsüde yer almayı hedefliyor.

Vinçoğlu, AA muhabirine, bu yıl kendilerini yoğun bir turnuva takviminin beklediğini söyledi.

Önlerinde Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara kota almak için 3 önemli organizasyon olduğunu belirten Vinçoğlu, "2026 yılı, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın altyapısını yapmak için de önemli. Milli takıma ise yeni bir yönetim geldi. İdealimiz çok büyük, istediğimizi veriyorlar. Milli takımda da çalışma ortamlarımız düzeliyor. Sürekli kamplarımız ve yabancı ülkelerle maçlarımız oluyor. Erkeklerde ciddi yükseliş var. Akdeniz Oyunları'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda alabildiğimiz kadar çok madalya almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vinçoğlu, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirerek, boksta alınacak başarıların olimpiyatlarda da katlanarak büyümesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Samet Gümüş: "Evimize altın madalyayla dönmek istiyoruz"

Milli boksörlerden Samet Gümüş, iyi bir yıl geçirmek istediklerini söyledi.

Çalışmaları yoğun tempoda sürdürdüklerini aktaran ay-yıldızlı sporcu, "Turnuvalarda birincilik elde ederek evimize altın madalyayla dönmek istiyoruz. Ayrıca bu yıl olimpiyatları etkileyen 3 Dünya Kupası olacak. Bunlar puanlı maçlar. Gelecek sene daha yüksek puan veren maçlar olacak. Biz bu turnuvalardan da puanlar alarak 2028 yılında ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek ve altın madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Samet Gümüş, gençlere örnek olmak istediğini belirterek, "Sporu bırakana kadar yoğun şekilde çalışacağız. Bu işi çok severek yapıyorum. Gücümün yettiği yere kadar yapacağım." dedi.

Semih Gümüş ise 2025 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini anlatarak, uluslararası turnuvalarda 2 kez üçüncü olduğunu kaydetti.

Bu yıl da yeni başarılar hedeflediğini ve buna yönelik çalıştığını belirten milli boksör, "Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Bunlara hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Semih Gümüş, katıldığı turnuvalarda tecrübeli sporcuları yendiğinden bahsederek, öncelikli hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

Güler Deniz Topuz: "Hedefimiz her zaman şampiyonluk olacak"

Milli boksör Güler Deniz Topuz, geçen sene sakatlıklar yaşadığını ancak çalışmayı bırakmadığını söyledi.

Geçen sene kick boksta dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığını aktaran Güler Deniz, "Hızımızı hiç kesmeden hedefimiz her zaman şampiyonluk olacak. Boksta güzel bir kamp dönemi geçirirsem şampiyonluklar da yaşayacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

