Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Bakan Selçuk, Valilik binası önünde Muğla Valisi Esengül Civelek ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Burada, Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesine kendi adına dikilen fidanın sertifikası takdim edilen Selçuk, valilik anı defterini imzaladı. Selçuk, daha sonra Vali Civelek ile bir süre makamda görüştü.

Selçuk, Valiliğin Toplantı Salonundaki Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Vali Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de yer aldı.

Menteşe Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Selçuk, okul bahçesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla programı kapsamında hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Ziya Selçuk, Menteşe, Selçuk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti
Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]