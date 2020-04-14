Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

7 saat önce

Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor Milli tekvandocuya Korona virüs engel olamadı Korona virüsü nedeniyle Antalya'da bulunduğu kamptan memleketi Afyonkarahisar'a dönen milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2021 yılına ertelen Tokyo Olimpiyatları'na...

Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Milli tekvandocuya Korona virüs engel olamadı

AFYONKARAHİSAR - Korona virüsü nedeniyle Antalya'da bulunduğu kamptan memleketi Afyonkarahisar'a dönen milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2021 yılına ertelen Tokyo Olimpiyatları'na evinin yakınındaki kapalı garajda babasının desteğiyle hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan bedensel engelli 20 yaşındaki milli para-tekvandocu Meryem Betül Çavdar, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşabilmek için babasıyla birlikte evlerinin yakınındaki kapalı bir garajda azimle çalışmalarını sürdürüyor. Çavdar ailesinin iki kızından biri olan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Meryem, sağ kolunun tam gelişmemesinden kaynaklı bedensel engeliyle dünyaya geldi. Ortaokulda henüz 13 yaşındayken sınıf arkadaşının tavsiyesi ile tekvandoya başlayan Meryem, arkadaşının çalışmaları bırakmasına rağmen spora devam etti.

Antrenmanlarını garajda yapıyor

Birçok başarıya imza atan Meryem, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyor. Para-tekvando Milli Sporcusu Meryem, Antalya'da kampta 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyordu. Korona virüs sebebiyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi kararıyla memleketine dönen Meryem, kısıtlı imkanlarla antrenmanlarına devam ediyor. Her gün en az 1 saat evinin yakınındaki garajda antrenmanını yapan Meryem'e babası da destek oluyor. Şuan kampta olmadığı için en büyük desteği babasından alan Meryem, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Süreç uzadı ama hedeflerimiz aynı

Meryem Betül Çavdar yaptığı açıklamada, Korona virüsün ciddi bir salgın olduğunu ve herkesi etkilediğini söyledi. Korona virüsü ülkeye gelmeden önce Antalya'da kampta olduğunu ancak tedbirler kapsamında Afyonkarahisar'a döndüğünün altını çizen Çavdar şöyle devam etti:

"Antalya'da olimpiyata hazırlık kampındaydık. Federasyondan kampın iptal edilmesine dair bir haber geldi. Sporcu sağlığı daha önemli sağlık her şeyden önce gelir diye kampımız iptal ettiler. Böyle olunca herkes memleketine döndü. Burada şuan ailemle beraberim. Babamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. İnsanların az olduğu alanlarda kimseyle çok fazla iletişime geçmeden bu evimizin önündeki garajda her gün 1-1 buçuk saat antrenmanımıza devam ediyoruz. Çünkü formdan düşmememiz gerekiyor. Bizimde artık bu mesleğimiz haline geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları da ertelendi ama bizim hedeflerimiz daha aynı. Süreç uzamış olabilir ama biz buna pozitif yönleriyle bakıyoruz. Çünkü kendimizi daha çok geliştiriyoruz."

Kızıma yardım ediyorum

Baba Avni Çavdar ise, elinden geldiği kadar kızına antrenmanlarında yardımcı olduğunu söyledi. Çavdar: "Kızımla beraber boş zamanlarımızda kızımın Afyon'da olduğu dönemlerde ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi onun olmadığı zamanlar bizim için bir formdan düşmemi zamanı oluyor. Onun gelmesi bizim için artı bir değer oluyor. Korona virüsten dolayı oluşan bu boşlukta kızımızı Antalya'dan getirdik. Antalya'da kamptaydı. Kaptan geldikten sonra ne yapalım evde bisikletimiz var bisiklette çalışıyordu kızım. Fakat diğer hareketlerini yapabileceği bir ortam oluşturmak için böyle bir ortam gördük evimizin yakınında bu garaj ortamında kızımızla beraber form tutuyoruz. Bende bu zamanda kızıma yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Antalya, Meryem, Tokyo, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık Antalya'da plazma nakledilen hastanın koronavirüs testi negatife döndü Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Trump'ın Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü         
17:50
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 22:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli para-tekvandocu Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]