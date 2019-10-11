Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, düzenlenen toplantıda harekatta gelinen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Barış Pınarı Harekatı" sahasından gelen görüntülerin eşliğinde yapılan toplantıda Bakan Akar talimatlar verdi. Sahada yapılabilecek her türlü tedbirin alındığını söyleyen Bakan Akar, "Hedefimiz Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD ve YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak. Burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



"Barış Pınarı Harekatı"nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararlarının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yapıldığını kaydeden Bakan Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" dedi.



Türkiye'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA