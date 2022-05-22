Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.05.2022 10:20
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Terörist, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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