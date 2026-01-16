Mimarlıkta Töz: Galata Rum Okulu\'nda Yeni Bir Bakış

Mimarlığın köklerine ve sezgisel diline odaklanmayı amaçlayan "Töz" sergisi, Galata Rum Okulu'nda sanatseverle buluştu.

Sergide mimarlığın farklı bir yüzüne odaklanan küratör ve yazar Ali Artun ile sanatçı Ahmet Yiğider'in 15 eseri yer alıyor.

Açılışta konuşan Artun, serginin odaklandıkları mimarlığın, gündelik yaşamı kuşatan işlevsel binaların mimarlığı olmadığını söyledi.

Sergideki mimarlığın, mekanı ve zamanı disipline eden ya da hareketleri yönlendiren bir anlayıştan uzaklaştığını ifade eden Artun, eserlerin herhangi bir kullanım amacı, rasyonalitesi ya da işlevi bulunmayan, formu, geometrisi ve diliyle farklı bir mimarlık anlayışı sunduğunu dile getirdi.

Sanatçı Ahmet Yiğider ise "Sergide insanlığın kadim hafızasındaki oluşturucu izlere, hayalperest bir mimarlığa bakmaya çalıştık. Buradaki 'töz'e, gizeme, büyüye kapıldık. Tözle karşılaşanların, bu kadim hafızadan izler bulmasını ve bir tefekkür anına dönüşmesini dilerim." dedi.

Artun'la daha önce de birlikte çalıştıklarını belirten Yiğider, 2019 sonrasında ürettiği farklı dönem ve serilerden heykelleri sergi için seçtiklerini kaydetti.

Sergi, 8 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.