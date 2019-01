- Minik Muhammet her geçen gün reflekslerini kaybediyor

- Minik Muhammet her geçen gün reflekslerini kaybediyorMuhammet bebek yurt dışından gelecek ilaçlarını bekliyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesinde anne karnında enfeksiyon bulaşan 8 aylık Muhammet'in tedavisi için ailesi ilaç temininde sıkıntı yaşıyor. Aile, her geçen gün reflekslerini kaybeden minik bebeğe uzanacak bir yardım eli bekliyor.İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesi Konarı Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Gülbeyaz Akçeşme çiftinin 8 aylık bebekleri görme engelli olarak dünyaya geldi. Doğumdan sonra gittikleri kontrolde minik Muhammet'in gözlerinde katarakt bulunduğu anlaşılırken, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlandı. Tedavi sürecinin ilerleyen dönemlerinde Gazi Üniversitesine sevk edilen Muhammet'in burada yapılan detaylı araştırmalar neticesinde gözlerinde katarakt oluşmasına sebep olan faktörün anne karnında kaptığı bir enfeksiyon olduğu anlaşıldı. Minik bebeğin hayatını zorlaştıran bu enfeksiyonun annenin hamilelik döneminde hayvanlardan insana bulaşabilen Toxoplasma adlı bir parazit kaptığı belirlendi. Yapılan operasyon sonrasında görme yetisini geri kazanan Muhammet'in vücudundaki enfeksiyonun tamamen yok olması için 1 yıl boyunca ilaç kullanması gerekiyor. Yurt dışından getirilen ilaçların son siparişlerinin gelmesinde gecikme yaşanırken, aile ilaçların temini için yetkililerden yardım bekliyor."İlaçların bir an önce gelmesini istiyorum" Anne Gülbeyaz Akçeşme, ağrılı bir hamilelik dönemi geçirdiğini ifade ederek, "Ben hamileyken kapmışım hastalığı. Bunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Doğum yaptık, çocuğum kabız oldu. Biz bunu hastaneye götürdük. Hastanede doktor çocuğumun çevreye duyarsız olduğunu söyledi. Sonra biz üniversite hastanesine gittik. Hastanede 3 gün yattık. Sonra bize doktor 'Çocuğun gözünde katarakt var' dedi, kan aldılar. Derdimizi tam bilemediler. Bizi Ankara 'ya Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Daha sonra benden kan aldılar. Benim kanımda enfeksiyon çıktı. Sonra çocuğuma toksoplaxma tanısı koydular. Orada tedavi başladı. Çocuklarımın ilaçları için başvuruda bulunduk, ilaçlar gelmedi. Çocuğum mağdur. Çocuğumun ilacı yurt dışından geliyor. İstedik ama hala gelmedi ilaçlar. Biran önce ilaçlarımızın gelmesini istiyorum" dedi.Dede Basri Akçeşme de, biran evvel ilaçların gelmesini isteyerek, "Oğlum Burdur 'da çalışıyor, ilgilenemiyor. Biz burada devletimizden, yetkililerden çocuğumuzun iyi olmasını istiyoruz. Torunumun biran evvel iyi olmasını istiyorum. İlaçların parasını yarısını devlet karşılıyor, yarısını biz karşılıyoruz. İlaçlar yurt dışından geliyor. İlaçlarımız 12 gündür gelmiyor. Biz mağdur kaldık. Çocukta hareketsiz kaldı. İlaçlar gelirse hareketlenecek" ifadelerini kullandı."Bütün refleksleri yavaşladı"İlaçların yurt dışından bir an önce temin edilmesi gerektiğini kaydeden baba Hasan Akçeşme ise şunları kaydetti:"İlaçlarımızı hastanede yatarken Türkiye Eczacılar Birliğinden almıştık. O günden bugüne kadar ilaçları kullandık. İlaçlar bitmeden ben yeni ilaç için dilekçemi gönderdim. O günden bugüne Eczacılar Birliğini her gün arıyorum. İlacınız gelmedi, ilacınız gelmedi, sürekli bana bunu söylüyorlar. Çocuğum 12 gündür ilaç içemiyor. Bütün refleksleri, hareketleri yavaşladı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Sağlık Bakanımızdan ilaçlarımızın temin edilmesini istiyoruz" dedi.