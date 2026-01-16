Minneapolis'te Göçmen Protestoları Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minneapolis'te Göçmen Protestoları Gerginliğe Neden Oldu

16.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota'da göçmenlik operasyonlarına karşı çıkan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

ABD'de göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle gerilimin arttığı Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde göstericiler ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekipleri arasında arbede yaşandı.

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlara karşı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

CNN'in haberine göre, göstericiler, kentteki federal bir binanın yakınlarında toplanarak federal kolluk kuvvetlerini protesto etti.

Kolluk kuvvetleri, binaya giden yolu kapatan göstericilerden çekilmelerini talep etti.

Protestocular, göçmen polislerinden oluşan bir gruba su şişesine benzer cisimler fırlattı.

Bunun üzerine göçmen polisleri, biber gazıyla protestoculara müdahale etti ve bazılarını gözaltına aldı.

Ayrıca, federal kolluk kuvvetleri de kalabalığa biber gazı sıktı.

Gözaltı açıklamaları

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde ruhsatsız silahla federal kolluk kuvvetlerine saldırdığı ifade edilen bir ABD vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de sosyal medya paylaşımında, FBI'a ait bir araçtan federal hükümet mallarını çaldığı iddia edilen bir başka kişinin de gözaltında olduğunu açıkladı.

Göçmen polisi, bir kadını öldürmüştü

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında göçmenlik bürosu polisleri 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüş, 14 Ocak'ta da federal güvenlik güçleri, Venezuelalı düzensiz göçmeni silahla yaralamıştı.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Minnesota, Politika, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Göçmen, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minneapolis'te Göçmen Protestoları Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:42:00. #7.11#
SON DAKİKA: Minneapolis'te Göçmen Protestoları Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.