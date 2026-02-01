Mios\'ta Hortum 300 Ev Zarar Gördü

FRANSA'nın Mios kentinde meydana gelen hortum nedeniyle 300'den fazla evin zarar gördüğü bildirildi.
Fransa basını, Gironde vilayetine bağlı Mios kentinde etkili olan hortumun kentte hasara yol açtığını duyurdu. Hortum nedeniyle kent genelinde 300'den fazla evin zarar gördüğü belirtildi. Mios Belediyesi'nin, olumsuz hava koşullarından etkilenenler için bir merkez açtığı kaydedildi.
