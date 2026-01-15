Miraç Kandili\'nde Özel Programlar Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde Toparlar Merkez Camii ile Yangı Mahallesi Camiinde sabah bayanlara yönelik, öğleden sonra da İmam-Hatip Lisesi ile İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik Miraç Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Miraç Kandili münasebetiyle gerçekleştirilen programa kadın cemaat yoğun ilgi gösterdi. Programlarda İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz, Emine Okulu ve Belkıs Ulusan Miraç Kandili'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirdiler. Vaizler programlarda üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve nefis muhasebesi açısından taşıdığı değeri vurguladılar. Kadınlara yönelik programlarda Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri, öğrencilere yönelik programlarda ise okul öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu programlar, yapılan dualarla sona erdi. - MUĞLA