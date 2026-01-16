Miraç Kandili Yurtlarda Kutlandı - Son Dakika
Miraç Kandili Yurtlarda Kutlandı

Miraç Kandili Yurtlarda Kutlandı
16.01.2026 10:52
Aydın'daki yurt müdürlüklerinde Miraç Kandili dolayısıyla dualar, tilavetler ve ikramlar yapıldı.

Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki yurt müdürlüklerinde Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli programlar gerçekleştirildi. Manevi birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken, dualar edildi ve öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde ilçe müftüsünün katılımıyla düzenlenen programda Miraç Kandili, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde idrak edildi. Program sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler ise manevi rehber eşliğinde düzenlenen kandil programına katıldı. Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü öğrencileri, İsabeyli Mescid-i Aksa Camii'nde gerçekleştirilen kandil programında yer alarak Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Karacasu Yurt Müdürlüğü'nde Miraç Kandili münasebetiyle program düzenlenirken, yurt mescidinde gönül öğrencisi tarafından yapılan çizimler programa ayrı bir anlam kattı.

Güzelhisar Yurt Müdürlüğü'nde öğrenciler yurtta yapılan kandil ikramının ardından camide düzenlenen kandil programına katıldı. Koçarlı Yurt Müdürlüğü'nde öğrenciler için aşure hazırlanırken, gerçekleştirilen programın sonunda tatlı ikramında bulunuldu.

Berin Menderes Yurt Müdürlüğü'nde Miraç Kandili programı kapsamında öğrencilere hediyeler ve ikramlıklar dağıtılırken, Aydın Yurt Müdürlüğü'nde kandil programı çerçevesinde öğrencilere kandil simidi ikram edilerek dualar edildi. Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü'nde de Miraç Kandili programı idrak edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miraç Kandili Yurtlarda Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Miraç Kandili Yurtlarda Kutlandı - Son Dakika
