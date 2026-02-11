Mısır'da Yeni Savunma Bakanı Atandı

KAHi Mısır'da Savunma Bakanlığına General Eşref Salim Zahir atandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kararnamesiyle atanan General Zahir, yemin ederek görevine başladı.

Mısır Meclisi, dün hükümetin geniş kapsamlı kabine değişikliğini onaylamıştı. Değişiklikle birlikte Mısır hükümetinde 30 bakanlığın 13'üne yeni isimler atanmıştı.