Mısır'da Yeni Savunma Bakanı Atandı

KAHi Mısır'da Savunma Bakanlığına General Eşref Salim Zahir atandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kararnamesiyle atanan General Zahir, yemin ederek görevine başladı.
Mısır Meclisi, dün hükümetin geniş kapsamlı kabine değişikliğini onaylamıştı. Değişiklikle birlikte Mısır hükümetinde 30 bakanlığın 13'üne yeni isimler atanmıştı.
