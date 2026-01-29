Mısır ve Fransa'dan Gerginlik Kontrolü Vurgusu - Son Dakika
Mısır ve Fransa'dan Gerginlik Kontrolü Vurgusu

29.01.2026 14:17
Mısır ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sonrası bölgedeki gerginliğin kontrol altına alınması gerektiğini açıkladı.

Mısır ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasından ve savrulmadan kaçınılması için gerginliğin kontrol altına alınması ve sükunetin sağlanması amacıyla yoğun çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve gerginliğin tırmanmasını önleme imkanları ele alındı. İki bakan, bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasından kaçınılması ve bölgesel bir savrulmadan uzak durulması için sükunetin tesisine yönelik ortak çabaların kritik önemde olduğu konusunda mutabık kaldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran ile ABD arasında siyasi ve diplomatik çözümlerin öncelenmesinin önemine dikkati çekerek, İran nükleer dosyasına ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için gerekli şartların oluşturulması yönünde çalışmanın zorunlu olduğunu kaydetti.

Sudan'daki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Abdulati, kapsamlı bir ateşkese hazırlık mahiyetinde insani ara verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Abdulati, Sudan halkına insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasını sağlayacak güvenli koridorların oluşturulması ve Sudan'ın öncülüğünde kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasının zorunluluğunu ifade etti.

Sudan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunması konusunda Mısır'ın kararlı desteğini yineleyen Abdulati; ülkesinin ABD, BAE ve Suudi Arabistan ile yer aldığı "dörtlü mekanizma" çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Fransız mevkidaşına bilgi verdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Fransa, Mısır, İran, Son Dakika

